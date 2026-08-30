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Татар-информ

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Дмитрий Чернышенко посетил экстрим-парк «Урам»

Дмитрий Чернышенко посетил экстрим-парк «Урам»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ» Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил экстрим-парк «Урам».

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