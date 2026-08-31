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От прикладной математики до громкого развода: почему Алёна Бабенко пожалела о разрушенном 17-летнем браке

От прикладной математики до громкого развода: почему Алёна Бабенко пожалела о разрушенном 17-летнем браке

Алёна Бабенко когда-то изучала прикладную математику, а теперь её имя известно каждому, кто следит за российским кино.

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