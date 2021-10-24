Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата 10 послов, в том числе из Соединённых Штатов, Германии и Франции, говорится в заявлении посланников, призывающих к срочному освобождению активиста Османа Кавалы.