В Первоуральске построят завод по производству инструментов для ключевых отраслей промышленности

В Первоуральске будет построен новый завод по выпуску промышленного инструмента для машиностроительных, металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
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