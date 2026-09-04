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Пятый канал

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«Я так устал»: политик из Южной Кореи попался за уроком русского языка

«Я так устал»: политик из Южной Кореи попался за уроком русского языка

Депутат Национального собрания Южной Кореи Сон ен Гиль во время пленарного заседания записывал русские фразы с видео в TikTok, среди которых оказались выражения «Я так устал» и «Нужно кофе!».

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