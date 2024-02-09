Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать

Виктор Хованов

А они почему-то считают себя в праве комментировать, рекомендовать, осуждать. Забудьте, что вы когда-то здесь были. Нет вас больше для нас, для России. Тем более, что по большей части вы не этнические русские и россияне, а интернацистское нечто, мусор.