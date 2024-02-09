Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать

Специальная военная операция на Украине идет за воссоединение русских земель, а уехавшие за границу эмигранты не имеют права критиковать действия России, заявил проживающий в США писатель-фантаст Ник Перумов.
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