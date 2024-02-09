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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать

Живущий в США писатель-фантаст Ник Перумов: СВО – это война за воссоединение русских земель, уехавшие из России не имеют права ее критиковать

Специальная военная операция на Украине идет за воссоединение русских земель, а уехавшие за границу эмигранты не имеют права критиковать действия России, заявил проживающий в США писатель-фантаст Ник Перумов.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Умный человек!
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8 час.
Сергей Долгополов
И моменты в его творчестве тоже интересные есть!!!
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7 час.
Виктор Хованов
А они почему-то считают себя в праве комментировать, рекомендовать, осуждать. Забудьте, что вы когда-то здесь были. Нет вас больше для нас, для России. Тем более, что по большей части вы не этнические русские и россияне, а интернацистское нечто, мусор.
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2 час.

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