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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашад Маккэнтс: «Современные звезды ищут легкие пути»

«Надо понимать: нельзя просто прыгать по командам каждые четыре года. Это вредит экономике лиги, болельщикам, твоей репутации.

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