Продюсер Лавров назвал сплетней новый гонорар Пугачёвой в 500 тысяч евро за концерт

Информацию о том, что Алла Пугачёва стала брать в качестве гонорара 500 тысяч евро за один концерт, могли распустить промоутерыОрганизатор концертов и продюсер Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что Алла Пугачёва изменила расценки на свои выступления.