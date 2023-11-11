Продюсер Лавров назвал сплетней новый гонорар Пугачёвой в 500 тысяч евро за концерт

Информацию о том, что Алла Пугачёва стала брать в качестве гонорара 500 тысяч евро за один концерт, могли распустить промоутерыОрганизатор концертов и продюсер Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что Алла Пугачёва изменила расценки на свои выступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии