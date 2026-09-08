В Москве пройдет карьерный форум для молодежи "Взлет"

Молодежный карьерный форум "Взлет" пройдет в Москве 13 сентября в кластере "Ломоносов". Для посетителей пройдут ярмарка вакансий, лекции и нетворкинг с работодателями, сообщили в департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы.