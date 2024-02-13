Гейминг для двоих: во что поиграть в День всех влюбленных

Весна скоро постучится в двери, но сердце многих уже сейчас требует романтики. Провести романтичный вечер с любимым человеком можно не только классически — в ресторане или в кино, — но и за крутой кооперативной игрой, экшеном или квестом с душещипательной и мудрой историей.