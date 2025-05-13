🚨 В Джанкойском районе в ДТП с двумя грузовиками погиб мужчина Авария произошла вечером 12 мая недалеко от села Придорожное Джанкойского района.
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🚨 В Джанкойском районе в ДТП с двумя грузовиками погиб мужчина Авария произошла вечером 12 мая недалеко от села Придорожное Джанкойского района.