Орловцев приглашают на «Ночь музеев»

Орловские музеи присоединяются к всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдёт 18 мая. Как рассказали в пресс-службе правительства Орловской области, темой данного мероприятия станут семейные традиции и реликвии.
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