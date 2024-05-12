Лайпсик может перейти в «Автомобилист» («СЭ»)

Нападающий Брендан Лайпсик может перейти в «Автомобилист» Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Прошлый сезон канадец с российским паспортом провел в СКА, но 30 апреля армейский клуб объявил о расставании с хоккеистом.