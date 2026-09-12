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Почему сороки любят все блестящее?

Почему сороки любят все блестящее?

Разбираемся вместе с Рути. 123RF/legion-media.ru Кто из нас не слышал про сороку-воровку? Эту черно-белую птицу с длинным хвостом в народе давно прозвали любительницей драгоценностей и блестящих безделушек.

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