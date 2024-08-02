Как логично посрамить критиков открытия ОИ в Париже

Всегда говорил: логика – что дышло, куда повернул, туда и вышло. В этом смысле считаю правильным, что такой предмет в несколько попыток окончательно выпилили из школьной (и не только) программы, потому как никакой пользы, окромя вреда.
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