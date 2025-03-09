Юнармейцы Красноярского края приняли участие в «Эстафете Победы»

Сергей Дмитриев

Остаётся токсичной и неприязненной темой комуфляж Мавзолея в праздник, уже юбилейный, этот День Победы? Это ли не самый показательный признак искажения истории? Во Франции, небось, не драпируют Триумфальную Арку чёрным крепом в день, когда немцы парадным шагом протопали под ней? ...Привет Макрону !