В рамках мероприятия состоялся автопробег колонны из машин времен Великой Отечественной войны, который завершился митингом в парке Народных героев.
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в «Эстафете Победы»
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Остаётся токсичной и неприязненной темой комуфляж Мавзолея в праздник, уже юбилейный, этот День Победы? Это ли не самый показательный признак искажения истории? Во Франции, небось, не драпируют Триумфальную Арку чёрным крепом в день, когда немцы парадным шагом протопали под ней? ...Привет Макрону !
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21 час.
Ингерман Ланская
дык во франциях и Памятники Победы не взрывают и не разравнивают место под ним бульдозерами.... а сарай мавзола с тушкой внутри надо заколотить горбылём НАВЕЧНО!!!
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20 час.
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