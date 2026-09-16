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Сергей Чемезов рассказал, на сколько выросло оборонное производство с начала СВО

Сергей Чемезов рассказал, на сколько выросло оборонное производство с начала СВО

Госкорпорация нарастила произвозство сложной военной техники и боеприпасов в разы и в десятки раз. Форсируется цифровое развитие, при этом глава Ростеха подчеркивает, что новые цифровые технологии — «это ассистент человека, но не замена ему»t.

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