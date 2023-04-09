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Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине Запорожье в ночь на воскресенье прозвучала серия сильных взрывов

Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине Запорожье в ночь на воскресенье прозвучала серия сильных взрывов

Руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о серии взрывов, прогремевших в ночь на воскресенье, 9 апреля, в подконтрольном Украине Запорожье.

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