Появились новости о состоянии директора «Ленкома»

Марка Варшавера, которого ранее госпитализировали двусторонней пневмонией, выписали из больницы. Ему провели контрольное обследование, которое показало, что 76-летний Марк Борисович пошел на поправку, болезнь уходит, и наметилась стойкая положительная динамика.