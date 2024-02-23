Появились новости о состоянии директора «Ленкома»

Марка Варшавера, которого ранее госпитализировали двусторонней пневмонией, выписали из больницы. Ему провели контрольное обследование, которое показало, что 76-летний Марк Борисович пошел на поправку, болезнь уходит, и наметилась стойкая положительная динамика.
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