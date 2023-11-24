Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эвакуированная из сектора Газа россиянка рассказала о масштабе разрушений в регионе

Эвакуированная из сектора Газа россиянка рассказала о масштабе разрушений в регионе

Прибывшая в Москву из сектора Газа россиянка рассказала об обстановке в регионе. Она была эвакуирована из района Аль-Рималь, неподалеку от больницы «Аш-Шифа», по которой накануне нанесла удар Армия обороны Израиля.

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