Кошмарный рост. Начался ли новый энергокризис, и как мир справляется с дорожающим топливом

© Brandon Bell/ Getty Images На фоне кризисов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах цены на нефть сохраняют положительную динамику, оставаясь выше отметки в $100 за баррель.
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