Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кошмарный рост. Начался ли новый энергокризис, и как мир справляется с дорожающим топливом

Кошмарный рост. Начался ли новый энергокризис, и как мир справляется с дорожающим топливом

   © Brandon Bell/ Getty Images На фоне кризисов в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах цены на нефть сохраняют положительную динамику, оставаясь выше отметки в $100 за баррель.

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