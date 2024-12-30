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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о событии года в спорте: «Считаю таковым Паралимпийские игры. Наши с огромным трудом, под большим давлением смогли отобраться, а потом и успешно выступить»

Паралимпийские игры проходили летом в Париже. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

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