Министр культуры Франции предложила сделать платным вход в Нотр-Дам

Министр культуры Франции Рашида Дати выступила с предложением сделать платным вход в собор Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари), чтобы собирать таким образом средства на восстановление храмов во Франции.
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