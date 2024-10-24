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Министр культуры Франции предложила сделать платным вход в Нотр-Дам

Министр культуры Франции Рашида Дати выступила с предложением сделать платным вход в собор Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари), чтобы собирать таким образом средства на восстановление храмов во Франции.

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