«Ювентус» показал класс и уверенно обыграл «Зенит» 4:2

Сегодня, 02 сентября 2021 г. на стадионе Ювентус (Турин, Италия) состоялась встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022 в квартете H между «Ювентусом» (Италия) и «Зенитом» (Россия).