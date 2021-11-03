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«Ювентус» показал класс и уверенно обыграл «Зенит» 4:2

«Ювентус» показал класс и уверенно обыграл «Зенит» 4:2

Сегодня, 02 сентября 2021 г. на стадионе Ювентус (Турин, Италия) состоялась встреча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2022 в квартете H между «Ювентусом» (Италия) и «Зенитом» (Россия).

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