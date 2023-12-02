Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Как создавалась грабительская американская империя

Как создавалась грабительская американская империя

Доктрина Монро в обещаниях: дядя Сэм под лозунгом «Америка для американцев» защитит соседей по Западному полушарию от европейских колонизаторов Порабощение и истребление индейцев На протяжении 75 лет после появления в 1607 году первой английской колонии Виргиния возникло ещё 12 колоний: Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия.

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