Минобрнауки: Почти каждый второй исследователь сейчас моложе 40 лет

За 20 лет в России практически в два раза увеличилась доля молодых ученых. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский в ходе круглого стола «Вопросы совершенствования мер поддержки молодых ученых, работающих в сфере здравоохранения» в Совфеде 4 декабря.