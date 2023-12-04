Минобрнауки: Почти каждый второй исследователь сейчас моложе 40 лет

За 20 лет в России практически в два раза увеличилась доля молодых ученых. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский в ходе круглого стола «Вопросы совершенствования мер поддержки молодых ученых, работающих в сфере здравоохранения» в Совфеде 4 декабря.
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