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Царьград

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Бывший солдат ВСУ угнал танк и перешел на сторону России во время обстрела

Бывший солдат ВСУ угнал танк и перешел на сторону России во время обстрела

Угнавший танк боец ВСУ рассказал подробности операции по угону.Теперь уже бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону России.

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