Психолог Сулим: обнаружить склонность у подростков к шутингу сложно

РИАМО – 7 дек. Обнаружить склонность у подростков к шутингу сложно, но возможно. Для этого нужно наблюдать и уделять внимание тому, что происходит с ребенком, сообщила РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии