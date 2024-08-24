По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер и земельный участок

Трейлер, земельный участоки два нежилых помещения арестовали по делу о теракте на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников, речь идет об имуществе одного из фигурантов дела.
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