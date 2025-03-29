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Царьград

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В США едва избежали столкновения авиалайнер Delta и самолеты ВВС

В США едва избежали столкновения авиалайнер Delta и самолеты ВВС

Федеральное авиационное управление США начинает расследование из-за угрозы столкновения самолета Airbus A319 от Delta Air Lines с четырьмя T-38 Talon ВВС США вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана.

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