Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат по аналогии с Дуровым

Американский предприниматель Илон Маск заявил на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, что основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат аналогичным образом, поскольку последний раскрывает властям данные о пользователях его соцсетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии