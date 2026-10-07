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"Бесправная" женщина на кроссовере устроила ДТП с автобусом в Горно-Алтайске

"Бесправная" женщина на кроссовере устроила ДТП с автобусом в Горно-Алтайске

6 октября около 14.20 в районе дома № 1/7 по проспекту Коммунистическому в Горно-Алтайске случилось ДТП с участием кроссовера и автобуса.

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