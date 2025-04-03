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Калужане вырвали победу у питерского ХК "Динамо-576" в первом домашнем матче плей-офф

Калужане вырвали победу у питерского ХК "Динамо-576" в первом домашнем матче плей-офф

2 апреля МХК "Калуга" после сложнейшего противостояния вырвал победу у питерских хоккеистов. В среду во Дворце спорта "Центральный" в Калуге прошел первый домашний матч в рамках плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги.

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