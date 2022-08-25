В Польше могут пойти на массовый забой скота

Президент ассоциации мясопереработчиков Польши Polskie Mięso Витольд Чойнский в четверг, 25 августа, заявил страну ждет массовый забой свиньи и птицы в случае, если не будет решена проблема с дефицитом углекислого газа, – сообщает Buisiness Insider.