Председатель ВК НПКСК встретился с премьер-министром Лесото

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник встретился с премьер-министром Лесото Сэмом Матекане, прибывшим в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.