Дивный новый скотный процесс

Мне давно хотелось перепостить сей дивный текст ребе Мараховского.Минутка нет никакой пропаганды.Передовое издание Vice радует текстом о том, что молодые люди по всему миру воздерживаются от деторождения по причине Климатической Тревожности.
Мне давно хотелось перепостить сей дивный текст ребе Мараховского.Минутка нет никакой пропаганды.Передовое издание Vice радует текстом о том, что молодые люди по всему миру воздерживаются от деторождения по причине Климатической Тревожности.
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