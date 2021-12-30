Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    НУ вот и пришло время болеть вакцинированным, поскольку их ужен больше половины и все они в крупных городах, где и об...Пол-России провак...
  • кузнецов владимир
    с кровати упал президент? он же гарант конституции, а в ней русским по белому написано что никто не может быть лишен ...Путин предложил в...
  • ВХребет ВХребет
    Уточняю некоторые детали. Создан СССР в 1922 г. при при гегемонии "большевиков" сионистского крыла. Ленин в тот момен...Путин о Ленине, В...

Дивный новый скотный процесс

Мне давно хотелось перепостить сей дивный текст ребе Мараховского.Минутка нет никакой пропаганды.Передовое издание Vice радует текстом о том, что молодые люди по всему миру воздерживаются от деторождения по причине Климатической Тревожности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх