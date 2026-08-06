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Новости Тамбова

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По данным Росстата, в Тамбовской области самое дорогое дизельное топливо в ЦФО

По данным Росстата, в Тамбовской области самое дорогое дизельное топливо в ЦФО

Цены на топливо в России начали снижаться. По обновленным данным Росстата, индекс цен на автомобильный бензин с 29 июля по 3 августа составил 98,9%, то есть за неделю стоимость снизилась на 1,1 процентного пункта.

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