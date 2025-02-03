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Крымское информационное агентство

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В Красногвардейском районе отрыли парту четырёх героев СВО

В Красногвардейском районе отрыли парту четырёх героев СВО

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского районаВ Александровской школе Красногвардейского района открыли Парту героев четырех храбрых бойцов 810-й Гвардейской отдельной орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.

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