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Глава АФА о баннере про Мальвинские острова: «В дипломатическую повестку вернулся важный вопрос. Я бы тоже поднял этот баннер. Мы аргентинцы и гордимся этим»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) Клаудио Тапиа поддержал игроков сборной, развернувших политический баннер после победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).

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