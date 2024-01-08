Железнодорожный транспорт в Германии будет парализован. Бастуют механики поездов

Механики поездов в Германии призваны на трехдневную забастовку, со среды по вечер пятницы, после провала переговоров о заработной плате и рабочем времени с государственным оператором Deutsche Bahn (DB), объявил в воскресенье профсоюз GDL.
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