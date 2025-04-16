Трамп поручил выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

Президент США Дональд Трамп распорядился начать расследование, чтобы установить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов, включая уран, потенциальную угрозу для национальной безопасности.
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