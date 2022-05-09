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ВСУ усиливают свои войска в районах Краматорска и Гуляйполя

ВСУ усиливают свои войска в районах Краматорска и Гуляйполя

Подразделения российской армии смогли взломать оборону ВСУ в районе Белогоровки и форсировать Северский Донец, поставив под угрозу окружения украинскую северодонецко-лисичанскую группировку.

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