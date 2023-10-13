Меган Маркл и принцу Гарри пришлось смириться с новым унижением

Британцы считают, что принц с герцогиней «получили по заслугам». Меган Макрл и принцу Гарри досталось новое унижение LEGION-MEDIAПосле ряда постигших их неудач Меган Маркл и принц Гарри узнали новую, весьма неприятную новость: их снова понизили в ранге, что принц и герцогиня восприняли, как новое унижение.
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