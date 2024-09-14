Ляшок: зарплаты преподавателей вузов и медработников повысят с 1 октября

Медицинским работникам, преподавателям федеральных вузов, сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданскому персоналу силовых ведомств повысят зарплаты на 5,1% с 1 октября.
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