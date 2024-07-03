Чехлы с кулерами: как защитить смартфон от перегрева

Летом в жаркую погоду бережно нужно относиться не только к себе, но и к своему телефону. Ведь при сильно высокой температуре смартфоны сильно нагреваются из-за нарушения естественной теплоотдачи, из-за чего могут поломаться.
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