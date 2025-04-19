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Daimler рассчитывает вывести беспилотные грузовики на дороги США в 2027 году

Daimler рассчитывает вывести беспилотные грузовики на дороги США в 2027 году

Daimler рассчитывает вывести беспилотные грузовики на дороги США в 2027 годуДля сегмента коммерческого транспорта технологии автоматизации таят не меньший коммерческий потенциал, чем для сферы перевозок пассажиров на такси.

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