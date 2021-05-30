"Поставят на карту все": 3 знака зодиака в июне ждет "жесткая схватка" со звездами

Астрологи назвали знаки зодиака, которых в июне ждут судьбоносные перемены. В первый летний месяц представителям 3 созвездий придется буквально "поставить на карту" все, что есть у них в жизни.
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