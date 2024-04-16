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Царьград

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"Скорые мечутся, у военных истерика": Подполье подтвердило пять атак по врагу. Срыв ротации. Прилёты

"Скорые мечутся, у военных истерика": Подполье подтвердило пять атак по врагу. Срыв ротации. Прилёты

Координатор николаевского подполья подтвердил серию мощных атак по временным расположениям врага. Как итог, перебои с электричеством, уничтожение скоплений живой силы и техники противника, срыв ротации на одном из направлений и уничтожение французских "легионеров".

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