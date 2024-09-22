Россиянам запретили нарушать это правило: как теперь ездят и размещаются в вагонах пассажиры РЖД Ольга БезродняяРоссиянам категорически запретили занимать чужие полки в вагонах РЖД, что стало для многих неожиданным и вызвало настоящий шок среди пассажиров.