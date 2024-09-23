❕Олег Шаповалов покинул пост министра юстиции Крыма Как сообщается в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, Шаповалов освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.
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❕Олег Шаповалов покинул пост министра юстиции Крыма Как сообщается в указе Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, Шаповалов освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.